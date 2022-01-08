Полиция Ленобласти поймала профессиональную мошенницу с помощью генетической экспертизы

Ранее женщина уже привлекалась по статье о мошенничестве ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Ленобласти поймала профессиональную мошенницу. 49-летняя женщина обманом забрала у 86-летней пенсионерки из города Никольское Тосненского района 150 тысяч рублей.

- Две женщины пришли домой к пенсионерки, представились работницами пенсионного фонда и предложили поменять деньги в связи с денежной реформой. Пенсионерка согласилась и отдала им 150 тысяч рублей. После этого мошенницы скрылись, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Раскрыть преступление удалось только спустя год. Помогла в этом генетическая экспертиза. Биологические следы, оставленные в доме пенсионерки принадлежали женщине, которая уже привлекалась по статье о мошенничестве. В декабре прошлого года она под предлогом продажи меда похитила 24,5 тысячи рублей у жительницы города Сланцы и получила условный срок.