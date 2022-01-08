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Общество8 января 2022 7:53

Спасатели Ленобласти вывели из леса четырех заблудившихся человек

Пострадавших передали сотрудникам скорой
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Между заснеженными деревьями люди не смогли найти дорогу домой

Между заснеженными деревьями люди не смогли найти дорогу домой

Фото: Олег ЗОЛОТО

7 января в лесном массиве недалеко от поселка Лосево ленинградской области заблудились четверо человек. Они не смогли найти дорогу домой между заснеженными деревьями. Тогда на помощь к пострадавшим пришли сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска.

- Спасатели обнаружили пострадавших и вывели из леса, - рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

После спасения все четверо пострадавших были переданы сотрудникам скорой помощи.