Спасатели Ленобласти вывели из леса четырех заблудившихся человек

Между заснеженными деревьями люди не смогли найти дорогу домой Фото: Олег ЗОЛОТО

7 января в лесном массиве недалеко от поселка Лосево ленинградской области заблудились четверо человек. Они не смогли найти дорогу домой между заснеженными деревьями. Тогда на помощь к пострадавшим пришли сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска.

- Спасатели обнаружили пострадавших и вывели из леса, - рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

После спасения все четверо пострадавших были переданы сотрудникам скорой помощи.