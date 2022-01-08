Мужчина набросился с ножом на посетителей бара в Петербурге

Подозреваемым оказался мужчина, ранее осужденный за наркотики Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пятничное веселье в одном из баров Василеостровского района Петербурга закончилось приездом скорой и полиции. Пьяный мужчина устроил настоящую поножовщину, пострадали двое человек.

- Вечером 7 января в полицию поступило сообщение о мужчине, который в неадекватном состоянии бросался предметами в посетителей бара и взял в руки нож. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов мужчины на месте не оказалось, - сообщил источник "КП-Петербург".

Сам нападавший успел скрыться, но в баре остались двое порезанных им мужчин. 52-летнего жителя Петербурга госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии с колото-резаной раной левого бедра и ножевым ранением левого уха. Второго 55-летнего пострадавшего направили туда же с резаной раной груди и проникающим ранением грудной полости.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У следствия уже есть подозреваемый - 29-летний мужчина, ранее осужденный за наркотики.