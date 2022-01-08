Петербург получит больше 3 миллиардов рублей на развитие высокотехнологичной медицины

Часть денег пойдет на переоснащение онкологических учреждений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году Петербургу будет выделено 3 миллиарда 446 миллионов рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Часть средств будет направлено из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

- Санкт-Петербургу в 2022-20224 годах будут предоставлены субсидии на развитие здравоохранения из федерального бюджета. Они предназначены для софинансирования бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, - сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Уже в следующем году город получит 3 миллиарда 557 миллионов рублей, 353 из которых будут направлены из федерального бюджета. В 2024 году планируется выделить такую же сумму.

В 2022 году за счет этих средств медицинскую помощь смогут получить более 11 тысяч петербуржцев и 196 жителей других регионов. Медицинские учреждения будут оснащены и переоснащены новым оборудованием.

- 253 миллиона рублей будут выделены на закупку оборудования для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинских организаций. В 2023 году на это же уйдет 137 миллионов из федерального бюджета, - пояснили в пресс-службе администрации Петербурга.

Также планируется провести переоснащение онкологических учреждений и закупить оборудование для организаций, оказывающих помощь больным с онкологией.