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Происшествия8 января 2022 9:54

Двое граждан Казахстана похитили иномарку в Ленобласти и пытались угнать ее в свою страну

Оба были задержаны сотрудниками полиции
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания

Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Тосненского района Ленобласти обратился 34-житель житель поселка Парголово с заявлением о краже автомобиля. Его "Тайоту Камри" похитили прямо у дома. По данному факту завели уголовное дело и вскоре задержали подозреваемых.

- 6 января был остановлен автомобиль, подходящий под описание. В нем находились 41-летний водитель и 34-летний пассажир. В машине также обнаружены государственные знаки одной из стран ближнего зарубежья, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчины были доставлены в отдел полиции. Как сообщил "КП-Петербург" источник, оба они оказались гражданами Казахстана. Автомобиль был похищен с целью перевоза в родную страну. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания.