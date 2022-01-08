Двое граждан Казахстана похитили иномарку в Ленобласти и пытались угнать ее в свою страну

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Тосненского района Ленобласти обратился 34-житель житель поселка Парголово с заявлением о краже автомобиля. Его "Тайоту Камри" похитили прямо у дома. По данному факту завели уголовное дело и вскоре задержали подозреваемых.

- 6 января был остановлен автомобиль, подходящий под описание. В нем находились 41-летний водитель и 34-летний пассажир. В машине также обнаружены государственные знаки одной из стран ближнего зарубежья, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчины были доставлены в отдел полиции. Как сообщил "КП-Петербург" источник, оба они оказались гражданами Казахстана. Автомобиль был похищен с целью перевоза в родную страну. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания.