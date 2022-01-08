В Петербург приехал Дед Мороз из Великого Устюга

Поезд Деда Мороза прибыл на Витебский вокзал в 9 часов Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 8 января на Витебском вокзале встречали настоящего волшебника. В гости к петербуржцам ненадолго заехал Дед Мороз из Великого Устюга. На ярком поезде он путешествует по российским городам вместе со своей командой.

- В Петербурге Дед Мороз ненадолго, уже в 16 часов его поезд отправится дальше, - сообщили в пресс-службе РЖД.

У маленьких петербуржцев появилась возможность загадать желание главному волшебнику страны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время стоянки волшебного поезда для посетителей вокзала пройдет развлекательная программа с участием артистов, а на перроне воцарится атмосфера настоящей зимней сказки.