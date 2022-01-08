В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого нашли у станции скорой помощи

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 7 января к станции скорой помощи на Карпинской улице подъехала машина. Трое мужчин вытащили из салона четвертого и положили его на землю, после чего уехали.

- Оставленный мужчина скончался, не приходя в сознание. На его шеи обнаружены два проникающих ножевых ранения, - сообщил источник "КП-Петербург".

В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и задержан 29-летний гражданин Узбекистана.

- В ходе внезапно возникшего конфликта он нанес ножевые ранения 24-летнему гражданину Таджикистана, чье тело нашли у станции скорой помощи, - сообщил источник "КП-Петербург".

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.