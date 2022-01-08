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Происшествия8 января 2022 11:09

За минувшую ночь в Петербурге сгорели 11 бытовок

Все удалось потушить
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сведения о пострадавших не поступали

Сведения о пострадавших не поступали

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью с 8 на 7 января в Петербурге полыхали 11 бытовок в разных районах города - Петроградском, Калининском и Московском. Первый пожар начался еще в 2 часа на Петровском проспекте.

- Происходило горение в девяти бытовках размером 2 на 2,5 метра каждая. Меньше чем через час пожар был ликвидирован с помощью трех единиц техники и 15 человек личного состава, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Следующее возгорание началось также около двух часов ночи. На этот раз бытовка горела в Калининском районе на улице Ольги Форш. В ликвидации пожара было задействовано 10 человек.

Уже утром поступило сообщение о еще одном пожаре, на улице Благодатная в Московском районе загорелась еще одна бытовка. Этот пожар также удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших не поступали.