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Общество8 января 2022 11:39

Кронштадт и станцию метро "Проспект Просвещения" свяжет новый автобусный маршрут

Его запустят с 1 апреля
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Путь от Кронштадта до метро займет один час времени

Путь от Кронштадта до метро займет один час времени

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 апреля 2022 года между Кронштадтом и станцией метро "Проспект Просвещения" появится новый автобусный маршрут №207. Он станет заменой маршрутке К-407.

- По этому маршруту будут ездить автобусы, вмещающие 50 пассажиров. Для оплаты проезда будут приниматься все виды проездных билетов, - сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

При оплате "Подорожником" стоимость поездки составит 40 рублей, по "гостевому" тарифу - 60 рублей. По новому маршруту автобусы будут ездить ежедневно с 5:30 до 23:00, каждые 13 минут в час пик и каждые 15-18 минут в остальное время. Путь от Кронштадта до "Проспекта просвещения" и обратно будет занимать около часа.