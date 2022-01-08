Кронштадт и станцию метро "Проспект Просвещения" свяжет новый автобусный маршрут

Путь от Кронштадта до метро займет один час времени Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 апреля 2022 года между Кронштадтом и станцией метро "Проспект Просвещения" появится новый автобусный маршрут №207. Он станет заменой маршрутке К-407.

- По этому маршруту будут ездить автобусы, вмещающие 50 пассажиров. Для оплаты проезда будут приниматься все виды проездных билетов, - сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

При оплате "Подорожником" стоимость поездки составит 40 рублей, по "гостевому" тарифу - 60 рублей. По новому маршруту автобусы будут ездить ежедневно с 5:30 до 23:00, каждые 13 минут в час пик и каждые 15-18 минут в остальное время. Путь от Кронштадта до "Проспекта просвещения" и обратно будет занимать около часа.