Весной Петербург украсят больше 500 тысяч виол и 185 тысяч тюльпанов

В прошлом году в Петербурге было высажено 5 миллионов цветочных растений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по благоустройству Петербурга готовится к весне. Садовники уже преступили к разработке проектов художественно-ландшафтного оформления города. Традиционным ранним весенним оформлением станет виола.

- Точные сроки начала посадок еще неизвестны, это будет зависеть от погодных условий. Весной 2022 года Петербург украсят 506,8 тысяч виол. Также взойдут и расцветут 185,1 тысяч тюльпанов. Они были посажены еще осенью прошлого года, - сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

Всего для оформления города в 2022 году планируется использовать 67 видов и 100 сортов однолетних растений. На клумбах Петербурга можно будет увидеть декоративную капусту, немезию, цинию, гацанию, гибискус, пеларгонию и другие растения.

В прошлом году для украшения и озеленения города было высажено 11,5 тысяч деревьев, около 72 тысяч кустарников и 5 миллионов цветочных растений.