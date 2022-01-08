Мусорный оператор рассказал, как в Петербурге справляются с горами отходов после праздников

За минувшие сутки с улиц Петербурга было вывезено 45 тысяч кубометров отходов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы продолжают жаловаться на вывоз мусора, однако, как отмечает региональный оператор по обращению с отходами, ситуация в городе улучшается. За минувшие сутки с улиц Петербурга было вывезено 45 тысяч кубометров отходов.

- С начал января было привлечено более 30 единиц техники, это позволило увеличить количество машин одновременно работающих на линии. На данный момент региональный оператор вместе с подрядными организациями концентрирует усилия в правобережной части Невского района и Приморском районе Петербурга. Именно оттуда пока приходит большее число жалоб, - сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращения с отходами.

Мусорный оператор также подчеркивает, что количество жалоб на вывоз мусора от петербуржцев постепенно снижается, а те, что все же поступают, отрабатываются в кратчайшие сроки.