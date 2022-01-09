Во Всеволожске пропал 13-летний школьник

Ребенка ищут волонтеры Фото: Лиза Алерт

Во Всеволожске Ленинградской области пропал 13-летний школьник Артем Краснопольский. Ребенок исчез 8 января, с тех пор он не выходит на связь. Сейчас к его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- У мальчика рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, серые глаза, - сообщают волонтеры.

Школьник был в черном пуховике и в черных штанах. Из дома он ушел в рыжих ботинках и черной шапке.

Если вы видели ребенка, сообщите волонтерам по номеру: 89992060242.