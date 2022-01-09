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Общество9 января 2022 7:49

На КАД полицейские со стрельбой и погоней задержали нарушителя

Мужчина пытался скрыться от ГИБДД
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Полиция задержала лихача

Полиция задержала лихача

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полицейским пришлось устроить погоню, чтобы задержать нарушителя. Сотрудники ГИБДД в поселке Малая Ижора заметили «Шкоду Рапид», водитель которой ехал с выключенными фарами. Полицейские попытались его остановить, но вместо этого лихач только ударил по газам. Силовики бросились в погоню.

- Водитель на световые, звуковые сигналы и неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал, увеличивая скорость, он пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В итоге полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. Только после этого 32-летний водитель остановился.

Сейчас его уже доставили в полицию, где на лихача составили протоколы об административных нарушениях. Как отмечают силовики, от выстрела никто не постарадал.