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Происшествия9 января 2022 8:09

В Пушкине семиклассница попала в реанимацию из-за алкоголя

Она находится в тяжелом состоянии
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Девушка госпитализирована в реанимацию

Девушка госпитализирована в реанимацию

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пушкине 13-летняя школьница после выпитого алкоголя попала в реанимацию. Семиклассницу госпитализировали из дома по улице Архитектора Данини. У девушки зафиксировали острое отравлением этанолом.

- Школьница находится в тяжелом состоянии в реанимации, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Известно, что ранее в поле зрения ПДН школьница не попадала. На учете у силовиков она не состоит.

Сейчас полицейские проверяют, с кем и что именно пила девушка.