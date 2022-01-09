В Пушкине семиклассница попала в реанимацию из-за алкоголя

Девушка госпитализирована в реанимацию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пушкине 13-летняя школьница после выпитого алкоголя попала в реанимацию. Семиклассницу госпитализировали из дома по улице Архитектора Данини. У девушки зафиксировали острое отравлением этанолом.

- Школьница находится в тяжелом состоянии в реанимации, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Известно, что ранее в поле зрения ПДН школьница не попадала. На учете у силовиков она не состоит.

Сейчас полицейские проверяют, с кем и что именно пила девушка.