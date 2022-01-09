В Петербурге избили водителя такси и угнали его машину

Полиция ищет угонщика Фото: Олег ЗОЛОТО

Нападение на водителя такси произошло на улице Купчинская в Курортном районе Петербурга. Неизвестный несколько раз ударил 26-летнего шофера в лицо, после чего сел ща его Хендай Элантра и скрылся.

Избитый водитель сразу же сообщил обо всем в полицию. Силовики объявили план "перехват", который отменили уже через 10 минут. Шофер вспомнил, что у него есть сигнализация. Он дистанционно заблокировал машину.

Угонщик успел уехать до улицы Краснопутиловская. Там водитель обнаружил свое авто. Преступника к тому моменту на месте уже не было. С собой угонщик успел забрать 27 тысяч рублей, который лежали в салоне.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовно дело и ищут угонщика.