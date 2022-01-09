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Общество9 января 2022 9:39

В Петербурге заболеваемость коронавирусом неделю держится на одном уровне

Число новых заболевших не растет, но и не падает
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В городе замерла заболеваемость ковидом

В городе замерла заболеваемость ковидом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге уже больше недели заболеваемость коронавирусом держится на одном уровне. За последние сутки в городе заболели 1 323 человека, днем ранее - 1 376. Примерно такие же показатели были на протяжении уже 8 дней. Смертность при этом тоже не падает.

- За последние сутки от коронавируса в Петербурге скончались 60 человек, - сообщает оперштаб.

Всего за время пандемии в городе заболели коронавирусом более 860 тысяч человек, скончались - больше 28 тысяч заболевших.

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