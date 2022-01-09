В реанимации с коронавирусом в Петербурге остаются больше 600 человек

Число новых больных с коронавирусом в Петербурге уже неделю остаются на одном уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Петербурга опубликовало ежедневный отчет по ситуации с коронавирусом. Сейчас в городе свободно больше 50 процентов коек для больных ковидом. На лечении в стационарах с новой инфекцией и пневмониями сейчас находятся 5 726 человек.

- Из них 613 человек находится в реанимации, - говорится в справке. - 367 больных подключены к ИВЛ.

На амбулаторном лечении в городе сейчас находится больше 20 тысяч человек.

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