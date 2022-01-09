Житель Петербурга нашел свою жену мертвой, но из-за сильного опьянения не смог объясниться с полицейскими

Полиция разбирается в смерти женщины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в смерти 49-летней женщины. О ее гибели в полицию сообщил 51-летний супруг. Мужчина рассказал полицейским, что нашел супругу мертвой на диване. Приехавшие полицейские зафиксировали, что у женщины гематомы на лице и теле.

- Мужа доставили в отдел полиции, но он был так сильно пьян, что пояснить что-либо по поводу ее смерти не смог, - сообщил источник "КП-Петербург".

Сейчас силовики отправили труп погибшей на вскрытие, чтобы установить причину смерти. В зависимости от выводов экспертов, они примут решение, что делать с горе-супругом дальше.