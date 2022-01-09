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Общество9 января 2022 12:52

Житель Петербурга нашел свою жену мертвой, но из-за сильного опьянения не смог объясниться с полицейскими

У женщины были гематомы на лице и теле
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Полиция разбирается в смерти женщины

Полиция разбирается в смерти женщины

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в смерти 49-летней женщины. О ее гибели в полицию сообщил 51-летний супруг. Мужчина рассказал полицейским, что нашел супругу мертвой на диване. Приехавшие полицейские зафиксировали, что у женщины гематомы на лице и теле.

- Мужа доставили в отдел полиции, но он был так сильно пьян, что пояснить что-либо по поводу ее смерти не смог, - сообщил источник "КП-Петербург".

Сейчас силовики отправили труп погибшей на вскрытие, чтобы установить причину смерти. В зависимости от выводов экспертов, они примут решение, что делать с горе-супругом дальше.