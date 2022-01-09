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Общество9 января 2022 13:48

В Петербурге прошел вечер памяти протоиерея Николая Беляева

Его провели в клубе Военно-космической академии имени Можайского
Анна СВЕТЛАКОВА
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В клубе академии провели вечер памяти

В клубе академии провели вечер памяти

В Санкт-Петербурге в клубе Военно-космической академии имени Можайского прошел вечер памяти протоиерея Николая Беляева. Мероприятия организовало духовенство Иоанновского женского монастыря.

Беляев ранее на протяжении 25 лет проводил в этом клубе рождественские вечера. Поэтому за многие годы у прихожан сложилась традиция встречаться там.

Среди прочих в мероприятии принял участие депутат Госдумы Вячеслав Макаров.

Во время встречи в клубе провели концерт с участием детский и взрослых творческих коллективов.