В Петербурге прошел вечер памяти протоиерея Николая Беляева

В клубе академии провели вечер памяти

В Санкт-Петербурге в клубе Военно-космической академии имени Можайского прошел вечер памяти протоиерея Николая Беляева. Мероприятия организовало духовенство Иоанновского женского монастыря.

Беляев ранее на протяжении 25 лет проводил в этом клубе рождественские вечера. Поэтому за многие годы у прихожан сложилась традиция встречаться там.

Среди прочих в мероприятии принял участие депутат Госдумы Вячеслав Макаров.

Во время встречи в клубе провели концерт с участием детский и взрослых творческих коллективов.