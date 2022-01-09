Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 14:57

В Петербурге закрывают движение трамваев по улице Коллонтай

Они пойдут в обход из-за ремонтных работ
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рабочие будут проводить ремонт путей

Рабочие будут проводить ремонт путей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 10 по 31 января перекроют движение трамваев по улице Коллонтай. Движение остановят из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщают в городском комитете по транспорту.

- Трамваи маршрутов № 10, 27, 65 будут направлены в объезд ремонтируемого участка по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту, - сообщают в ведомстве.

На время ремонта путей автобус № 4М пойдет по трассе «Проспект Солидарности – улица Коллонтай – Дальневосточный проспект – метро «Новочеркасская». Также на маршрут выйдут дополнительные троллейбусы № 33.