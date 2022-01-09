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Общество9 января 2022 16:14

Исследования в Петербурге показали, что смертность от инфаркта во время эпидемии возрастает на 30 процентов

Об этом заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Врач рассказал, как пандемия влияет на осложнения

Врач рассказал, как пандемия влияет на осложнения

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов заявил, что смертность от болезней сердца при эпидемии COVID-19 увеличилась на 10-12 процентов. Такое заявление он сделал в эфире "Радио Россия". В качестве примера того, эпидемия влияет на смертность он привел пример исследований в Петербурге и Ленобласти.

Специалист уточнил, что осложнения сердечно-сосудистых заболеваний происходит и на фоне других инфекций.

По словам Владимира Бойцова, проведенный анализ в этих двух регионах показал, что во врем эпидемии гриппа смертность от инфаркта миокарда возрастает до 30 процентов.