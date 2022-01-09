В Петербурге профинансируют программы малого бизнеса на 300 миллионов рублей

Город профинансирует малый бизнес Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 2022 на программы и проекты малого бизнеса потратят 295,8 миллионов рублей. Это следует из подписанного городом соглашения с министерством экономического развития РФ, Министерством энергетики РФ и Министерством сельского хозяйства РФ.

Среди проектов соглашение предусматривает «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

- Город также получит субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов по переоборудованию общественного транспорта и коммунальной техники для использования природного газа, - сообщают в правительстве Петербурга.

В 2022 и 2023 годах планируется переоборудовать почти четыре тысячи единиц техники.