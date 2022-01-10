Шесть жителей Петербурга не попали на проблемный рейс из Египта

Шестеро петербуржцев опоздали на проблемный рейс из Египта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург после новогодних выходных не смогли вернуться шесть горожан, застрявших в Египте. Ранее в Шарм-эм-Шейхе был задержан рейс авиакомпании Azur Air. 336 пассажиров ожидали свой самолет домой порядка 12 часов. Однако вернуться смогли не все. Об этом 9 января 2022 года пишет "Мойка78".

- Для возвращения и отправления россиян, которые ранее были вынуждены ожидать свой рейс как в Петербург, так и в столицу Египта 12 часов, Azur Air и туроператор "Нефер Турс" подготовили бесплатный перелет на другом самолете, - пишет издание.

Но как оказалось, шесть человек не явились на новый рейс, поэтому остались в Египте.

Как выяснилось позже, они все же связались с представителями авиакомпании, но после вылета самолета.