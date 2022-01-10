Скрипучие морозы придут в Петербург 10 января

В Петербурге сильно похолодает 10 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришел холод. В понедельник, 10 января 2022 года, температура воздуха в Северной столице начнет стремительно подать, причем, за день на 6-8 градусов. Вместе с этим горожан снова ждет небольшой снег, но порой даже порадует солнце. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью уходящего циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой снег, а температурный фон в течение дня будет постепенно понижаться, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в Петербурге будет около минус 4-6 градусов, однако к вечеру понизится до 10-12 градусов мороза. Такая же ситуация и в Ленинградской области - с минус 4-9 градусов днем к вечеру похолодает до 9-14 градусов мороза. Ветер при этом ожидается северный 1-6 метров в секунду.

Но на этом понижение температуры не закончится. Уже к утру 11 декабря в Петербурге будет до 16-18 градусов мороза, а к следующей ночи до минус 20 градусов.

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