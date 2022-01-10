Подпольное казино накрыли в жилой квартире в Петербурге

В Петербурге пресечена деятельность незаконного игорного заведения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция накрыла подпольное казино, которое располагалось в квартире жилого дома в Выборгском районе. Об этом 10 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. Причем, когда полиция нагрянула туда, в помещении находились клиенты.

- Около 19 часов вечера 6 января сотрудники полиции пришли в квартиру дома 5/3 по Выборгскому шоссе, где находилось казино. Они обнаружили 35 игровых автоматов, 17 системных блоков, 17 мониторов, предназначенных для проведения подпольных игр, - рассказали в полиции.

На момент обыска в кассе было 100 тысяч рублей. За "однорукими бандитами" сидели шесть человек. Также там находились два администратора, а также охранник. Все были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательств.

По предварительной версии, заведение успело просуществовать месяц. Сейчас устанавливаются все соучастники организации.