Полиция разыскивает без вести пропавшую девочку в Петербурге

13-летняя девочка без вести пропала в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает девочку, которая пропала без вести. Вечером 9 января 2022 года в отделение по Красногвардейскому району обратилась 61-летняя женщина, бабушка пропавшего ребенка. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Пенсионерка, проживающая в квартире дома на Пискаревском проспекте рассказала, что около 10 часов утра 9 января ее 13-летняя внучка ушла из дома гулять, но к вечеру домой так и не вернулась, - рассказал источник.

Известно, что девочка учится в шестом классе местной школы. Также ранее она уже уходила из дома, тем не менее, на учете в контролирующих органах она не состоит.

На данный момент полиция занимается розыском пропавшего ребенка.