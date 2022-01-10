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Происшествия10 января 2022 6:12

Два человека погибли в ДТП на Мурманском шоссе под Петербургом

В аварию попали сразу пять автомобилей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В ДТП на Мурманском шоссе погибли два человека

В ДТП на Мурманском шоссе погибли два человека

Фото: Артем КИЛЬКИН

Под Санкт-Петербургом на Мурманском шоссе произошла смертельная, массовая авария с участием сразу пяти автомобилей. Трагедия случилась днем в воскресенье, 9 января 2022 года на 76 километре федеральной трассы "Кола". Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 41 летний мужчина, управляя легковым автомобилем «Шевроле Авео» при совершении обгона осуществил выезд на сторону проезжей части дороги предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Скания», - рассказали в полицию.

После этого легковушку начало мотать по дороге и она столкнулась с легковыми автомобилями «Фольксваген Джета» и «Рено Дастер». От удара «Рено Дастер» также врезался в потную «Шкоду Октавия».

В итоге на месте аварии погибли водитель и пассажирка «Шевроле». Оказалось, что лишь за 2021 году у водителя было восемь штрафов за вождение.