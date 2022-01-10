Высота снега в Петербурге установила рекорд

Санкт-Петербург обновил рекорд нынешней зимы по снегу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Текущая зима в Санкт-Петербурге точно войдет в топ самых снежных за последние годы. Обильные снегопады переодически накрывают город, оставляя за собой заметенные дороги и высокие сугробы. Так, 10 января 2022 года Северная столица уже обновила рекорд нынешней зимы по снегу. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- По данным метеостанции Санкт-Петербурга сегодня, 10 января, высота снежного покрова в Северной столице достигла 37 сантиметров, - рассказал синоптик.

Такая высота снежного покрова текущей зимой зафиксирована еще не была. До этого 7 и 9 января был отмечен снежный покров высотой 36 сантиметров.

Разумеется, обновились и показатели в Ленобласти. В Лодейном Поле, снежный покров, также впервые с начала зимы, подрос до 66 сантиметров. Догнал по снегу Лодейное поле город Тихвин, там снежный покров также достиг 66 сантиметров.

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