Прокуратура Петербурга обнаружила у застройщика нарушение прав детей-сирот

Прокуратура проверила ЖК «Северная долина» на соблюдение прав детей-сирот Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прокуратура поймала застройщика на нарушении прав детей-сирот. Об этом в ведомстве рассказали 10 января 2022 года. В декабре компания, которая занималась строительством по государственному контракту, обратилась с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию многоквартирного дома в ЖК "Северная долина". Но оказалось, что квартиры еще не пригодны к жизни.

- Проверка прокуратуры с участием специалистов службы государственного строительного надзора и экспертизы показала, что в жилых помещениях не в полном объеме завершены строительно-монтажные работы, в настоящее время квартиры непригодны для проживания, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Ведомство приняло меры, чтобы защитить правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого прокуратура потребовала от застройщика устранить недочеты прежде чем вводить дом в эксплуатацию.

- Компания пока не подавала документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию тех корпусов, в которых проданы квартиры по госконтракту. На текущий момент мы готовим их к сдаче. По итогам промежуточной проверки со стороны государственных органов были получены замечания, касающиеся отделочных работ. В настоящий момент они оперативно устраняются. Как только работы будут завершены, мы подадим документы на ввод в эксплуатацию и приступим к передаче ключей, - пояснила пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».