Смольный опубликовал адреса работы передвижных радаров на скорость с 10 по 16 января

Адреса работы радаров на первую рабочую неделю. Фото: gov.spb.ru

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал места работы передвижных комплексов контроля скорости на первую рабочую неделю года. Ловить лихачей радары будут по 40 адресам.

- Комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации определяются управлением ГИБДД, - сообщает пресс-служба Смольного.

В комитете напоминают, что данные с радаров напрямую поступают в центр обработки нарушений ГИБДД, где и выносятся решения о привлечении водителя к ответственности.

Уточнить адреса работы всех радаров Петербурга, в том числе стационарных, можно на сайте Городского мониторингового центра: http://spb112.ru/, а также в его социальных сетях.