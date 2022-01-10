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Общество10 января 2022 7:35

Два школьных класса остались на удаленке из-за коронавируса и ОРВИ в Петербурге

Остальные школьники возобновили очное обучение после зимних каникул
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Два школьных класса остались на карантине в Петербурге после каникул

Два школьных класса остались на карантине в Петербурге после каникул

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 10 января 2022 года, все взрослые снова отправились на работу, а дети в школу. В Санкт-Петербурге после зимних каникул за парты снова сели практически все школьники города, за исключением всего пары классов. Об этом рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

- По данным на 10 января в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 2 класса в 2 школах, это всего 0,1% от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете.

Помимо этого, на смешанном формате обучения по заявлению родителей остались почти 1,5 тысячи детей. Это 0,27% от общего количества школьников в городе.

Среди самых маленьких петербуржцев эпидемическая ситуация тоже неплохая. На данный момент закрыто 4 группы в 3 детских садах.