Проект продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино отправлен на госэкспертизу

Пискаревский проспект продлят в обход Мурино. Фото: Яндекс.Карты.

Власти Ленинградской области отправили на госэкспертизу проект строительства «правого» обхода Мурино. Он станет продолжением Пискаревского проспекта с дальнейшим выходом на Токсовское шоссе.

- Проектная документация разработана по заказу «Ленавтодора», - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Деньги на масштабную стройку в виде инфраструктурного кредита в 2,2 миллиарда рублей выделил федеральный бюджет. Средства покроют объем работ на ближайшие два года.

Строительство начнется после прохождения проектом Госглавэкспертизы и получения одобрения.