Жители Петербурга оказались самыми вежливыми и тактичными среди россиян

Петербуржцы оказались самыми вежливыми и тактичными среди россиян Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга оказались самыми культурными и тактичными во всей стране. Об этом 10 января 2022 года сообщили эксперты сервиса SuperJob, которые провели исследование по всей России. В опросе приняли участие порядка 9 тысяч человек.

- Вежливость и тактичность — типичная черта петербуржцев, об этом сообщили рекордные 36 процентов горожан, - говорится в исследовании.

Такими же качествами отметили себя жители Самары, Москвы и Красноярска.

Кроме того, больше всего людей с высоким уровнем культуры живет опять же в Санкт-Петербурге: об этом сообщили 3 из 10 жителей города на Неве.

А вот в топ-3 по доброте и отзывчивости Петербург не попал. Первые места заняли жители Казани, Краснодара и Нижнего Новгорода.