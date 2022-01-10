В Роспотребнадзоре рассказали, как привиться от коронавируса жителям Петербурга старше 60 лет

Роспотребнадзор напомнил о вакцинации пожилых людей. Фото: 78.rospotrebnadzor.ru

Специалисты Петербургского управления Роспотребнадзора дали рекомендации по вакцинации тем, кто попадает в группу риска – горожанам старше 60 лет. По данным статистики 83% умерших от ковида – пожилые люди.

- Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом, принципиальных отличий при вакцинации пожилых людей нет. Главное, чтобы у пациента отсутствовали медицинские противопоказания. Прививку нельзя делать при острых заболеваниях, таких как ОРВИ, острых кишечных инфекциях и других. В любом случае, вакцинации будет предшествовать осмотр врача.

Возрастных ограничений ни по одному из препаратов не существует (вакцинацию проводят пациентам старше 18 лет). При этом, из-за возрастных особенностей иммунитета, пожилые люди легче переносят последствия прививки, чем молодые.

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