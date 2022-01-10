Петербург занял второе место по заражаемости коронавирусом в стране

Более 1,4 тысячи человек заболели в Петербурге коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За новогодние праздники заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилась. На протяжении почти всех новогодних дней ежедневный прирост зараженных был в пределах 1,3 тысячи человек. Но с началом рабочей недели этот показатель подрос. По данным оперативного штаба по коронавирусу на 10 января 2022 года Северная столица оказалась на втором месте по заражениям в стране.

- За сутки в Петербурге выявлено еще 1419 случаев заражения коронавирусом. При этом в Москве более 2,7 тысяч человек заболели, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Также за минувшие сутки в городе выздоровели 772 пациента, а скончались 62 человека.

В общей сложности с начала пандемии в Северной столице коронавирус был обнаружен у 865 516 человек, из них смогли выздороветь 809 035 горожан и жертвами инфекции стали 28 632 жителей города.