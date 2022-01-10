Утренние пробки в Петербурге спали до трех баллов

Утренние пробки разошлись к полудню. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утренние пробки в Петербурге, которые достигали семи баллов, быстро спали. К полудню улицы города оказались практически свободны, а загруженность на них оценивается лишь в три балла из десяти.

«Красное» место на карте на 12:00 только одно – Центральная улица в Мурино в сторону тоннеля к Петербургу. Здесь произошло ДТП.

Другая авария осложняет проезд на пересечении проспектов Энгельса, Северного и Поклонногорской улицы.

В остальном, даже в центральной части города, движение практически свободное. Помогла автомобилистам погода, временно остановившая снегопады. В ближайшие три дня природа дала передышку водителям, а коммунальным службам - шанс очистить улицы от снежных завалов.

Зато морозы ударят нешуточные, ночью будет до -21 градуса.