Пять человек погибли в пожарах за время новогодних праздников в Петербурге

Более 180 пожаров произошло в Петербурге за новогодние праздники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В новогодние праздники в Санкт-Петербурге спасательные бригады работали в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность жителей и спасать их от беды. За длинные выходные в городе произошло 182 пожара. Об этом 10 января 2022 года рассказал начальник главного управления МЧС Северной столицы Андрей Литовка.

- В эти новогодние выходные произошло на 41% пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил Литовка.

Не обошлось и без жертв. В огне погибли пять человек, еще семь пострадали. Спасены были 103 жителя Северной столицы.

Из резонансных случаев Литовка отметил два пожара. Один произошел 1 января в Невском районе из-за того, что звуковая ракета попала в лоджию на седьмом этаже жилого дома. На следующий день большой пожар произошел в общежитии на Васильевском острове. В нем пострадали два человека, более 30 были спасены.

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