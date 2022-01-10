Около 3,5 тысяч человек с коронавирусом госпитализировали за новогодние праздники в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Длинные новогодние праздники подошли к концу в Санкт-Петербурге. За эти 10 дней в городе продолжались госпитализации больных коронавирусом. Однако, как отметил 10 января 2022 года глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в целом в городе произошло снижение госпитализаций по сравнению с днями перед праздниками.

- Около 3500 человек госпитализированы с COVID за праздничные выходные. Это на 10 процентов меньше, чем за предыдущие дни, накануне праздников, - отметил Лисовец.

Каждый раз наблюдался рост госпитализаций после праздников. Речь идет о госпитализациях после 31 декабря и 1 января, а также 6 и 7 января. Это связано с тем, что люди хотели провести праздники с родными дома, поэтому тянули с обращением к врачам.

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