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Общество10 января 2022 9:36

Более тысячи единиц техники чистят улицы Петербурга от снега 10 января

Машинам помогают 1270 дворников
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Более тысячи машин вышли на уборку Петербурга.

Более тысячи машин вышли на уборку Петербурга.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более тысячи единиц техники и 1270 дворников вышли на уборку дорог Петербурга утром 10 января. Первый рабочий день нового года ознаменовался пробками, в том числе из-за неубранного еще прошлогоднего снега.

- Минувшая неделя отметилась температурными качелями, когда столбик термометра делал скачки в полтора десятка градусов. Ежедневно шел снег, который в итоге за неделю лег на городские дороги почти 30-сантиметровым слоем, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Всего за зимний сезон в городе нападало уже 122 сантиметра осадков. С конца ноября с улиц города вывезено более 1,7 миллиона кубометров снега. Только за неделю этот показатель составил почти 320 тысяч «кубов».

И, судя по жалобам горожан, работы у коммунальщиков еще предостаточно. Адресовать претензии по уборке можно в дежурную службу Комблага по номеру 314-60-13.

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