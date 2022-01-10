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Происшествия10 января 2022 9:37

В Петербурге 5-летний ребенок споткнулся о сугроб и потерял сознание

Испугавшись, отец мальчика вызвал скорую
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Ребенок споткнулся о сугроб во время бега

Ребенок споткнулся о сугроб во время бега

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 9 января в экстренную службу поступило сообщение о ребенке, который упал без сознания на улице в поселке Левашово.

- По телефону отец ребенка пояснил, что приехал с 5-летним сыном за фермерской продукцией. Мальчик бегал рядом, но неожиданно споткнулся о сугроб, упал и потерял сознание, - сообщил источник "КП-Петербург".

Уже через пару минут ребенок пришел в себя, но перепуганные взрослые уже успели вызвать скорую. Сейчас малышу ничего не угрожает, чувствует он себя хорошо.