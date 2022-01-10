В Петербурге 5-летний ребенок споткнулся о сугроб и потерял сознание

Ребенок споткнулся о сугроб во время бега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 9 января в экстренную службу поступило сообщение о ребенке, который упал без сознания на улице в поселке Левашово.

- По телефону отец ребенка пояснил, что приехал с 5-летним сыном за фермерской продукцией. Мальчик бегал рядом, но неожиданно споткнулся о сугроб, упал и потерял сознание, - сообщил источник "КП-Петербург".

Уже через пару минут ребенок пришел в себя, но перепуганные взрослые уже успели вызвать скорую. Сейчас малышу ничего не угрожает, чувствует он себя хорошо.