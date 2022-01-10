По 20 человек в сутки госпитализируют в Петербурге из-за падения на льду

На скользких улицах ежедневно страдают около 20 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По 20 человек в сутки госпитализировали в Петербурге с травмами из-за паденья на льду. Если умножить это число на 10 дней новогодних праздников, то в сумме от скользких тротуаров пострадало около 200 горожан. Впрочем, в Смольном отмечают, что раньше было хуже.

- После падений на улице из-за гололеда обращались около 20 человек в сутки. В предыдущие годы цифры достигали 36-38 человек в сутки, - заявил на пресс-конференции в ТАСС глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

С окончанием праздников это число вряд ли изменится. Он также отметил, что за длинные выходные после дорожно-транспортных происшествий в Петербурге госпитализировали 51 человека.

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