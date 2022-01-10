26 тысяч жителей Петербурга первично привились от коронавируса за новогодние праздники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге все новогодние праздники продолжалась вакцинация от коронавируса. Несмотря на то, что люди отдыхали, а многие и вовсе уезжали, в городе за выходные привились 26 тысяч человек. Об этом 10 января 2022 года рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- За праздничные выходные 26 тысяч вакцинировались первично. Количество записей на вакцинацию стремительно росло с 3 января, - рассказал Лисовец.

Так, за неделю до 3 января в Петербурге на вакцинацию записались 17 тысяч человек, а в последующую неделю на треть больше.

Напомним, что в выходные в Петербурге работали 114 пунктов вакцинации. Также за праздники в городе снизился уровень госпитализаций больных коронавирусом.

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