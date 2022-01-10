Пожаров из-за фейерверков в Петербурге не было

В МЧС подвели итоги новогодних праздников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербургском управлении МЧС подвели итоги прошедших новогодних праздников. Так, за прошедшие 10 выходных дней произошло 182 пожара – на 41% меньше, чем годом ранее. В них погибли пять человек, в том числе известный историк Владимир Яранцев. Еще семеро пострадали. 130 погорельцев были спасены. Одно возгорание произошло из-за влетевшей на лоджию звуковой ракеты. А вот запуск фейерверков ЧП не принес.

- Действовали 28 спецплощадок для запуска фейерверков. Ни одного пожара не произошло, - отметил представитель городского управления МЧС России Андрей Литовка.

Кроме пожаров и ДТП единственным заметным происшествием стало спасение молодого человека из воды. Он провалился под лед у Петропавловской крепости.

- Больше эксцессов не было, - отметили в экстренном ведомстве.

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