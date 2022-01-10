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Происшествия10 января 2022 10:29

В Ленобласти мужчина приставал к детям в воскресной школе

Покинуть помещение он отказался
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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После отказа мужчины выходить из школы пришлось обратиться в полицию

После отказа мужчины выходить из школы пришлось обратиться в полицию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 9 января 2021 года в полицию Ленинградской области поступило сообщение о том, что в воскресной школе поселка Ульяновка неизвестный мужчина пристает к детям.

- Заявитель рассказал, что мужчина не хочет покидать школу и не реагирует на просьбы окружающих выйти из помещения, - сообщил источник "КП-Петербург".

Чем закончилось ярое желание мужчины духовно обогатиться и прильнуть к церки - неизвестно. Но из-за отсутствия реакций на просьбы покинуть помещение очевидцам пришлось обратиться в полицию