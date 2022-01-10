Женщина пострадала от падения наледи с крыши дома на Литейном проспекте в Петербурге

Глыба льда упала на девушку на Литейном проспекте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга продолжают страдать от плохой уборки снега. На этот раз под удар попала женщина. В ночь на 10 января 2022 года в травмпункт №38 обратилась 25-летняя горожанка на которую свалилась наледь с бизнес-центра на Литейном проспекте. Об этом рассказали в администрации Центрального района города.

- В травмпункт №38 обратилась 25-летняя жительница Центрального района. Она сообщила медикам, что пострадала в результате падения наледи с крыши бизнес-центра на Литейном проспекте, д. 26. Инцидент произошел в 23:30 часов, - рассказали в районной администрации.

Медики осмотрели пациенту и диагностировали у нее сотрясение мозга. Однако госпитализация ей не потребовалась. В удовлетворительном состоянии женщину отпустили домой.

В администрации напомнили, что уже много раз обращала внимание собственников нежилых зданий на необходимость своевременной уборки для предотвращения падения снежных масс и наледи с кровель.

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