Почти 300 человек с коронавирусом были госпитализированы в Петербурге за сутки

За сутки в Петербурге госпитализировали почти 300 пациентов с коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирусные будни продолжаются. По данным администрации Санкт-Петербурга на 10 января 2022 года за минувшие сутки в больницы попали почти 300 человек с коронавирусом и пневмониями. В стационарах осталось свободно более 2 тысяч мест, выделенных специально для лечения инфицированных.

- За минувшие сутки в Петербурге были госпитализированы 294 пациентов с коронавирусом, еще 219 выписаны, - рассказали в Смольном.

После новогодних выходных в Северной столице 17 больных продолжают оказывать помощь зараженным, в них развернуто 8 тысяч коек, из которых заняты более 5,7 тысяч мест.

Среди тяжело больных пациентов, которые находятся в реанимациях - 626 человек. Еще 369 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также во временном госпитале в "Ленэкспо" остаются 178 человек, в пансионате "Заря" содержат 328 пациентов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: