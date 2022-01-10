Смольный потребовал усилить уборку снега и наледи в Петербурге

В Петербурге потребовали усилить уборку снега
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге Смольный потребовал, чтобы жилищно-коммунальные службы усилили уборку снега и наледи с крыш жилых домой. Тем более, что снегопады периодически продолжают накрывать город. Об этом в городской администрации рассказали 10 января 2022 года.
- Во время новогодних праздничных выходных ежедневно велась уборка крыш жилых домов от снега и наледи. В период с 31 декабря по 9 января очищены кровли почти 7,4 тысяч многоквартирных жилых домов, - рассказали в городской администрации.
Каждый день этой работой занималось около 700 кровельщиков.
Сейчас в Петербурге ожидается потепление в ближайшие дни. Поэтому жилищный комитет поставил задачу как можно быстрее заняться уборкой, особый упор сделав на крыши жилых домов.
Напомним, что накануне в Петербурге пострадала женщина, на которую упала наледь с крыши дома на Литейном проспекте.
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