Смольный потребовал усилить уборку снега и наледи в Петербурге

В Петербурге потребовали усилить уборку снега Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге Смольный потребовал, чтобы жилищно-коммунальные службы усилили уборку снега и наледи с крыш жилых домой. Тем более, что снегопады периодически продолжают накрывать город. Об этом в городской администрации рассказали 10 января 2022 года.

- Во время новогодних праздничных выходных ежедневно велась уборка крыш жилых домов от снега и наледи. В период с 31 декабря по 9 января очищены кровли почти 7,4 тысяч многоквартирных жилых домов, - рассказали в городской администрации.

Каждый день этой работой занималось около 700 кровельщиков.

Сейчас в Петербурге ожидается потепление в ближайшие дни. Поэтому жилищный комитет поставил задачу как можно быстрее заняться уборкой, особый упор сделав на крыши жилых домов.

Напомним, что накануне в Петербурге пострадала женщина, на которую упала наледь с крыши дома на Литейном проспекте.

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