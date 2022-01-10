Елку на Дворцовой площади могут оставить до конца января

Елку с Дворцовой пустят на сувенирные часы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главная елка Петербурга может задержаться на Дворцовой площади до конца января. Так было в прошлом году и, вероятно, произойдет в нынешнем. Так считают в Городском центре рекламы и праздничного оформления.

- Судя по отзывам, елка горожанам понравилась, положительных отзывов даже больше, чем в прошлом году, - рассказал сайту spbdnevnik.ru руководитель Центра Андрей Чистяков.

Впрочем, пока такого распоряжения от губернатора не поступало. И если его не будет, то елку уберут уже 15 числа. Как и в прошлом году, ее не просто утилизируют, а пустят на благое дело. Из ствола изготовят декоративные часы.

Сначала древесину напилят на заготовки и высушат. А весной готовые часы подарят социальным и детским учреждениям Петербурга.

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