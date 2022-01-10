В Петербурге менее 40% студентов СПбГУ получили иммунитет к коронавирусу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербургском государственном университет иммунитет к коронавирусу имеют менее 40 процентов студентов. Об этом 10 января 2022 года заявили в вузе на ректорском совещании.

- За прошедшую неделю доля вакцинированных, перенесших заболевание в течение последних шести месяцев либо представивших медотводы от прививки студентов выросла незначительно: прирост составил 0,87 процента. Сейчас иммунизированы 37,6 процентов студентов, - рассказали в вузе.

Самый высокий уровень иммунитета - более 90 процентов - у студентов института развития конкуренции и антимонопольного регулирования. Самый низкий показатель - менее 20 процентов - у учащихся по направлению физической культуры.

Что касается преподавательского состава, то тут уровень вакцинации превысил 80 процентов. В целом по Университету количество научно-педагогических работников, привитых от COVID-19, еще в декабре более 90 процентов.

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