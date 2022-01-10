Зимняя "Творческая дача" будет работать в ЦПКиО Петербурга

Зимняя "Творческая дача" продолжит работу в январе в ЦПКиО Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга смогут раскрыть в себе и своих детях творческий потенциал, а также попробовать создать произведение искусства своими руками. Несмотря на то, что новогодние праздники закончились, на Елагином острове продолжит работать зимняя "Творческая дача" с множеством мастер-классов. Об этом 10 января 2021 года рассказали в пресс-службе ЦПКиО.

- Продолжаем серию мастер-классов на зимнюю тематику на "Творческой даче". Занятия будут проходить на буднях всю ближайшую неделю, - рассказали в пресс-службе парка.

Так, посетители вместе с детьми смогут научиться росписи стекла в витражной технике, росписи керамической плитки, создать картину из камней, сделать подвеску из полимерной глины или попробовать себя в валянии.

Для участия в мастер-классах обязательна предварительная запись. Также все взрослые, которые участвуют в мероприятиях с детьми, должны иметь QR-код.